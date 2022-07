Skarbówka będzie oddawała pieniądze. Oto kto i ile może odzyskać

Będą wyższe wypłaty

Zmiana weszła w życie 1 lipca, co dla dużej części pracujących będzie oznaczało wyższą wypłatę za ten i kolejne miesiące. Równie ważny jest jednak fakt, że 12-procentowy PIT będzie obowiązywał z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. To oznacza, że skarbówka będzie musiała przeliczyć zaliczki, które trafiły do niej przez pierwsze sześć miesięcy tego roku. I oddać nam część pieniędzy.