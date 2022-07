Rząd obniża podatek, a Polacy i tak coraz biedniejsi. Przez inflację starcza na coraz mniej

Jeśli ktoś zarabiał w grudniu 3010 zł brutto, to miał "na rękę" 2210 zł i mógł za to kupić na przykład 630 bochenków chleba, 664 kilogramy mąki pszennej czy 237 litry oleju rzepakowego. Teraz, po zmianach podatkowych, taka osoba ma "na rękę" 2364 zł i stać ją 571 bochenków chleba (o 59 bochenków mniej niż w grudniu), 582 kilogramy mąki pszennej (o 81 kilogramów mniej) czy 213 litrów oleju rzepakowego (o 24 litry mniej). Tylko w przypadku sera twarogowego można go kupić tyle samo, co pod koniec ubiegłego roku.