RPP po raz pierwszy od roku nie podniosła stóp. To niestety tylko krótka przerwa

Z kolei Piotr Bartkiewicz z Banku Pekao napisał: "Rada pozostaje w trybie uzależnienia od napływających danych, ale – jak pisaliśmy w komentarzach po wrześniowym posiedzeniu i ówczesnej konferencji prezesa NBP – poprzeczka do kontynuacji (teraz już wznowienia) podwyżek jest zawieszona wysoko. Czy dostatecznie wysoko, by cykl zakończył się? Nie. Porównanie naszej aktualnej ścieżki inflacji (zakładamy, że nowa projekcja NBP będzie zbliżona) do lipcowej projekcji wskazuje na to, że w listopadzie członkowie RPP dowiedzą się, że inflacja będzie znacznie bardziej uporczywa niż wydawało się jeszcze kilka tygodni temu. Wówczas obawy przed inflacją przeważą nad obawami o wzrost, a cykl podwyżek stóp zostanie wznowiony".