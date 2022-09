Inflacja we wrześniu znowu w górę. Za pół roku może być nawet 20 procent

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły o 17,2 proc. w porównaniu z wrześniem 2021, a w porównaniu z poprzednim sierpniem 2022 roku - o 1,6 proc. - podał w piątek GUS. To najwyższy odczyt od 25 lat, który zaskoczył nawet ekspertów. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali bowiem wzrostu cen we wrześniu o 16,6 proc. rok do roku i wzrostu o jeden procent w relacji miesiąc do miesiąca.