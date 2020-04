Rzecznik rządu: trzeci etap odmrażania gospodarki może zostać częściowo przyspieszony

Rzecznik rządu był gościem w Programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie pytano go m.in. o stopniowe zdejmowania obostrzeń i odmrażania gospodarki. Müller przyznał, że "rozważane są przesunięcia z trzeciego etapu na drugi". Była to jedyna w miarę konkretna informacja, jakiej udzielił rzecznik.

Drugi etap ma obejmować m.in. otwarcie hoteli i innych obiektów noclegowych, niektórych urzędów oraz marketów budowlanych (ale tylko w weekendy). Nie umiał powiedzieć kiedy miałby wystartować ów etap, nie wiadomo więc, czy będzie to po najbliższym weekendzie (4 maja), po kolejnym (10 maja) czy jeszcze później. Tłumaczył, że rząd musi przeanalizować nie tylko dane dotyczące ogólnej liczby zakażeń, ale też miejsc, w których się one pojawiły.

Był też pytany o projekt kolejnej wersji tarczy antykryzysowej. Dotarli do niego dziennikarze "Rzeczpospolitej": zawiera on zapisy o wyjątkowo łatwym zwalnianiu pracowników. Pracodawca mógłby to zrobić nawet mailem, mógłby też obniżyć czas pracy i obciąć wynagrodzenia. Müller powiedział jedynie, że to projekt i nic nie zostało przyjęte.