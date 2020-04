Rząd zastanawia się jak odmrozić galerie handlowe. Morawiecki i Emilewicz rozmawiają z szefami centrów handlu

Od 21 marca do odwołania zdecydowana większość sklepów w galeriach handlowych o powierzchni przekraczającej 2 tys. m kw musi być zamknięta. Nieliczne wyjątki, które mogą przyjmować klientów to sklepy spożywcze, drogerie, apteki itp. Miesiąc bez handlu mocno odbił się na finansach zarówno właścicieli centrów, jak i sklepach, które do tej pory w nich funkcjonowały.