Sieci coraz bardziej oszczędzają na papierowych gazetkach. Redukują nakłady, liczbę stron i powierzchnię

Według ekspertów, w tym roku, w związku z pandemią i nadchodzącym kryzysem, przewidywane są jeszcze większe ograniczenia drukowanych wydań. Do takich wniosków doszli specjaliści z kilku niezależnych zespołów – Programu AdRetail Inspirio, platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH orazagencji Hiper-Com Poland, zajmującej się monitoringiem i analizą rynku retailowego.

Coraz mniej gazetek

Porównując wyniki z zeszłego roku i sprzed dwóch lat, widać, że średnia liczba drukowanych gazetek spadła o 9,3 proc. Karol Kamiński, dyrektor zarządzający grupą AdRetail, uważa, że zasadniczo wpłynęło na to kilka czynników. Sieci doceniły e-dystrybucję. Zauważyły też, że papier jest coraz gorzej postrzegany ze względów ekologicznych. O zmianie strategii zadecydowały również rosnące koszty tego surowca i druku.

Największy spadek był w hurtowniach – o 25,7 proc. Wydawanie papierowych publikacji ograniczyły też supermarkety – o 19,4 proc.,drogerie i apteki – o 16,2 proc.,dyskonty – o 11,8 proc., a także sklepy RTV/AGD – o 11,4 proc.– Zniknęła z rynku połowa klasycznych hurtowni.Ubyło również aptek, co zredukowało emisje. W pozostałych kanałach wzrósł udział e-komunikacji – mówi dr Maria Andrzej Faliński, członek kapituły Programu AdRetail Inspirio, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

– Zwiększanie nakładu może świadczyć o próbie zintensyfikowania sprzedaży za wszelką cenę . Hipermarkety borykają się ze spadkami sprzedaży, a rynek odzieży dziecięcej to już w znacznym stopniu domena e-handlu – stwierdza Andrzej Wojciechowicz, członek kapituły Programu AdRetail Inspirio i Ekspert Komisji Europejskiej.

Stron też jest mniej

– W grupie drogerii i aptek wpływa ograniczająco na gazetki jako nośniki informacji i promocji towarów m.in. łatwy dostęp do informacji w Internecie oraz rosnąca sprzedaż kosmetyków w e-handlu. Z kolei w przypadku supermarketów znaczenie mają zmiany preferencji zakupowych konsumentów. Wolą oni mniejsze placówki, zlokalizowane bliżej domów. Dlatego gazetki są skracane – komentuje dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, członek kapituły Programu AdRetail Inspirio, pracownik Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Powierzchnia znika najszybciej

Wśród badanych parametrów największy spadek zaliczyła powierzchnia promocyjna, bo aż o 17,5 proc. Yves Frerot wskazuje na ograniczenie produkcji i zmniejszanie formatów gazetek. Obecnie najbardziej popularne są wielkości A4 i A5. – Wynika to z oczekiwań konsumentów, którzy chcą szybko i sprawnie przeglądać oferty. Z ich perspektywy, im mniejsza jest publikacja, tym lepsza– dodaje Karol Kamiński.

Powierzchnię zwiększyły za to sklepy z art. dla dzieci – o 19,2 proc., a także hipermarkety – o 4 proc. Jak zauważa Yves Frerot, wiąże się to ze zwiększeniem ilości gazetek i stron. Wymienione formaty najbardziej ucierpiały w wyniku utraty niedziel handlowych. Dlatego podniosły swoją aktywność.

Papier bez przyszłości

–W obliczu pandemii papierowa wersja gazetek traci zasadność, gdyż może być niebezpieczna dla zdrowia pracowników sieci oraz klientów. Tymczasem rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stwarza możliwość nadania tego typu publikacjom „nowego życia” w wersji cyfrowej. Ich zasięg i siła oddziaływania mogą nawet być korzystniejsze niż gazetek tradycyjnych. Przyszłość to forma elektroniczna – zapewnia dr Kłosiewicz-Górecka.

Natomiast w opinii Andrzeja Wojciechowicza, pandemia może przyspieszyć trend digitalizacji. Przymusowa lub dobrowolna izolacja ludzi wpływa na zwiększenie zainteresowania przekazem internetowym. Firmy handlowe intensywnie pracują nad rozwojem tego kanału. Przeformułowały i spersonalizowały swój przekaz. Są bliżej klientów, wykorzystując pobudzony stan emocjonalny społeczeństwa. Jedne sieci chcą przetrwać, a inne – być gotowe na nowy, post-pandemiczny krajobraz rynkowy. Dywersyfikacja oferty i jej komunikacji to bezpieczna strategia na trudne czasy.

– Strategie promocyjne będą polegały na przekierowywaniu klientów do sklepów internetowych. Inną formą będzie tworzenie bezpiecznych warunków zakupów w placówkach stacjonarnych dla osób pozbawionych dostępu do elektroniki. Przekaz promocyjny też bardziej się nasili w masowych środkach komunikacji, m.in. w telewizji, radiu czy za pomocą SMS-ów. W ten sposób sieci dotrą do ludzi, którzy nie korzystają z Internetu–twierdzi Yves Frerot.