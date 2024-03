Sposób na tanią podwyżkę dla pracowników

Podwyżka pensji minimalnej

W styczniu 2024 byliśmy świadkami rekordowych podwyżek wynagrodzenia minimalnego. Przypomnijmy, że polska pensja minimalna w styczniu 2023 roku wynosiła 3490 zł, a w lipcu wzrosła do kwoty 3600 zł. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do 4242 zł w styczniu, kolejna podwyżka – do kwoty 4300 zł – planowana jest na lipiec 2024. To oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do stawki z początku 2023 roku, co daje ok. 21,5% podwyżki, a wzrost do 4300 zł oznacza podwyżkę o ok. 19,4% w stosunku do lipca 2023 roku​​.