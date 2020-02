"Ukryte terapie" Jerzego Zięby to zagrożenie dla życia i zdrowia. GIS i lekarze przestrzegają

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi - tak Główny Inspektor Sanitarny i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nazywają porady przekazywane w internecie przez Jerzego Ziębę. "Stanowczo podkreślamy, iż informacje te nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną" - piszą we wspólnym oświadczeniu.

Tyle że lekarze od dawna wskazują, że jego opinie nijak się mają do wiedzy medycznej. Zięba zasłynął m.in. jako przeciwnik szczepionek i propagator leczenia raka witaminą C. Ostatnio natomiast chętnie wypowiada się o sposobach na wyleczenie zakażenia koronawirusem. Cudownym lekiem ma być - a jakże witamina C - oraz dożylne podawanie perhydrolu, czyli 35-proc. roztworu nadtlenku wodoru. To substancja o właściwościach żrących.