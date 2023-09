"W twoim imieniu zaciągnięto kredyt". Oszuści uderzają w klientów banków

- Czasem sami takie dane publikujemy w sieci. Telefonują pod różnymi pretekstami, najczęściej twierdzą, że bank zablokował podejrzaną transakcję i potrzebuje od ofiary pełnych danych logowania do serwisu, karty lub kodów blik. Proszą również o wykonanie transakcji, zalogowanie się do konta, zainstalowanie oprogramowania typu AnyDesk, TeamViewer, które umożliwiają zdalny dostęp do urządzenia. Mogą również informować, że ktoś wziął na nas kredyt albo pożyczkę. Wszystkie historie przedstawione przez oszustów mają jeden cel – wzbudzić w nas emocje, które uśpią naszą czujność - wyjaśnia ekspertka PKO BP.