Wrocław zdecydował. Bonifikata na wykup mieszkania. Ale nie każdego

"Poprzedni zapis mógł być niekorzystny dla części mieszkańców. By doszło do sprzedaży takiego budynku, wnioski o wykup lokali musiało zgłosić co najmniej 50 proc. mieszkańców. Wprowadziliśmy więc bardziej uniwersalne zasady. Teraz wnioski o nabycie mieszkania komunalnego w zasobie stuprocentowo miejskim są analizowane indywidualnie" - wyjaśnił Bujak.