Wybory europejskie 26 maja - jak Parlament Europejski wpływa na Twoje codzienne życie?

Już w niedzielę 26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego warto oddać swój głos w tych wyborach? Ponieważ decyzje podejmowane przez Parlament Europejski mają wpływ na Twoje codzienne życie. Warto więc mieć wpływ na to, kto będzie Cię reprezentował. Oto kilka przykładów z działalności posłów mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Dzięki działaniom posłów Parlamentu Europejskiego, za wykonywanie połączeń i surfowanie po sieci w krajach UE zapłacisz tyle samo, co w Polsce. Podróżując, możesz bez dodatkowych kosztów sprawdzać e-maile, korzystać z map, przesyłać zdjęcia za pomocą mediów społecznościowych, dzwonić i wysyłać widomości tekstowe do domu.

Badania zlecone przez PE wykazały, że produkty tej samej marki sprzedawane na terenie UE w identycznych opakowaniach nierzadko różnią się składem w zależności od kraju. Dotyczy to zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie skład produktów często jest gorszy niż w pozostałej części Unii (np. w paluszkach rybnych jest mniej ryby). Posłowie uznali to za niedopuszczalna dyskryminację i zamierzają wprowadzić regulacje nakazujące producentom informowanie o różnicy w składzie produktu.

Promowanie praw człowieka, wolności i demokracji

Parlament Europejski co roku przyznaje nagrodę im. Sacharowa za szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka na świecie. Posłowie do PE regularnie zabierają głos w kwestiach związanych z prawami człowieka - w tej kadencji przyjęli m.in. rezolucję wzywającą rosyjskie władze do uwolnienia ukraińskiego reżysera Olega Sencowa i pozostałych ukraińskich więźniów politycznych. Jeżdżą także na misje obserwacyjne do miejsc, gdzie prawa człowieka i demokracja są zagrożone.