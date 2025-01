Nowy obowiązek w polskich miastach. Resort komentuje brak kontenerów

Od początku tego roku PSZOK-i (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) mają obowiązek przyjmowania odpadów tekstylnych i odzieży. Nie mogą być już one wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi.

Nowe przepisy zobowiązują gminy do zapewnienia funkcjonowania minimum jednego punktu odbioru takich odpadów, ale obowiązek dostarczenia zużytych tekstyliów do takiego punktu spoczywa na mieszkańcach. Określenie minimalnych wymagań dla samorządu wprowadza chaos w polskich miastach. Mieszkańcy nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, za którego niedopełnienie mogą zostać ukarani. Wydawałoby się, że przy wprowadzeniu nowej kategorii odpadów pojawią się także nowe kontenery, co ułatwiłoby mieszkańcom segregację śmieci. Jednak miasta nie stawiają na tego typu rozwiązanie.