Podwyżki dla ćwierć miliona pracowników. Nawet o 16 proc.

Pensje pracowników samorządowych wzrosną od 1 stycznia 2026 r. - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego mają pójść w górę od 5 do 16,65 proc. Na podwyżki załapią się też wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Projekt rozporządzenia został opublikowany w Wykazie Prac Legislacyjnych. "Fakt" donosi, że zmiany dotyczą ponad 250 tys. pracowników samorządowych. Pensje wielu z nich należą do najniższych w kraju (wahają się od 4 do 6,2 tys. zł brutto).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Podwyżki dla pracowników samorządowych

Dokument zaprezentowany przez MRPiPS zakłada podwyżkę kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem płacy minimalnej (od 1 stycznia 2025 r. - 4666 zł brutto).

"Proponowany w projekcie wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynosi od 5 proc. do 16,65 proc." - czytamy w projekcie.

Proponowane przepisy miałyby mieć zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków należnych od 1 stycznia 2025 r. Jeśli zostaną przyjęte, to kwota bazowa wzrośnie z 1789,42 zł do 1878,89 zł. Tym samym limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru będzie wynosił 21 043,57 zł.

Nowe kwoty mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., więc samorządowcy, których pensje nie mieściły się w limitach, otrzymają wyrównania. Wysokość pensji zależy od kategorii zaszeregowania.

Ostatni raz pensje pracowników samorządowych wzrosły w lipcu 2024 r. Wówczas stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego podwyższono o od 700 zł do 1000 zł.

Podwyżka płacy minimalnej od 2025 r.

Od stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - do 30,50 zł brutto. To efekt wrześniowego rozporządzenia Rady Ministrów.

W porównaniu do 2024 r. podwyżka netto wynosi 249,39 zł, co w skali roku przekłada się na dodatkowe 2992,68 zł. Jednak to skala wzrostów płacy minimalnej od 2016 r. robi wrażenie: