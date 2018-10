Wygodniej i szybciej niż w banku. Szukamy pożyczki przez internet

Jedyny sposób na tanią pożyczkę to skorzystanie z profesjonalnej porady. Wyszukiwarki i porównywarki kredytowe to obecnie prawdziwe centra bankowości osobistej, w których wyszukasz optymalną ofertę bez wychodzenia z domu i bez dodatkowych opłat.

Nie daj się reklamom – sprawdź, zanim pożyczysz

Początkujący kredytobiorca, który jest mało obeznany z wiedzą na temat bankowości, przy spłacie pożyczki bywa czasem zaskoczony ostateczną kwotą, jaką musi spłacić. Często znacząco przewyższa ona pożyczoną ilość gotówki, chociaż do danej placówki bankowej przywiodła go atrakcyjna reklama ze znanym aktorem. Kwota, którą spłacamy, składa się z kilku części, do których poza tym, co dostajemy do ręki lub na konto, należą też różnego rodzaju koszty.