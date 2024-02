Wystawili pałac na sprzedaż. Cena może zaskoczyć

Po 1945 roku posiadłość została upaństwowiona i trafiła w ręce nowo powstałych Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych. W trakcie odbudowy w latach 1956-67 korzystano z zachowanej ikonografii. Baszta została oddana do użytku w 1974 roku. Do 2012 r. w pałacu działał Dom Kultury, a na jego zapleczu niewielki hotel. W 2011 r. zespół pałacowy odzyskał jeden ze spadkobierców, Paweł Potocki, który w 2015 r. sprzedał go obecnemu właścicielowi, przedsiębiorcy z Kielc.