Wywóz szamba. Przedsiębiorcy zawyżają ceny? Resort reaguje

Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że docierają do niego sygnały o przedsiębiorcach, którzy nie stosują się do maksymalnych stawek za wywóz nieczystości określonych przez gminy. Chodzi o zawyżanie opłat dla klientów. Resort konsultuje się z samorządami i nie wyklucza zmian w prawie, by uszczelnić system.