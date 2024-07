Kontrole szamb. Mandaty sypią się jak z rękawa, Polacy idą do sądów

Sprawozdanie za 2023 r. samorządy musiały złożyć do końca kwietnia 2024 r. do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz dyrektora regionalnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na wykonanie wszystkich kontroli gminy mają czas do końca sierpnia tego roku. Podobne kontrole będą przeprowadzane przez samorządy co 2 lata.