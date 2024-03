Zamrożenie cen prądu. Poznaj szczegóły i ważne terminy

Na zakończenie roku 2023, Sejm zatwierdził ustawę, która przedłuża okres niższych stawek za prąd do czerwca 2024. Środki opisane w ustawie są powszechnie nazywane tarczami energetycznymi. Było to niezbędne, by mieszkańcy Polski nie zostali znacząco obciążeni przez gwałtowny wzrost cen. Limit dla większości gospodarstw to 1500 kWh. Jednakże, niektóre grupy mogą oczekiwać na wyższe limity, takie jak 1800 kWh dla osób niepełnosprawnych czy 2000 kWh dla rolników oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.