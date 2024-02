Idzie rewolucja w opłatach za prąd. Stawki będą się zmieniać co 15 minut

Koncerny w gotowości do działania

Kto będzie mógł skorzystać z taryf dynamicznych? Przede wszystkim skorzystają osoby, które posiadają licznik zdalnego odczytu. - Jest on niezbędny, aby klient np. wiedział, kiedy i jakie są poziomy cen energii. Kluczowe są jednak liczniki, bo to ich montaż determinuje możliwość korzystania z takiego rozwiązania jak taryfa dynamiczna - podkreslił szef URE. Do wprowadzenia taryf dynamicznych już przygotowuje się Polska Grupa Energetyczna. Spółka szacuje, że poprzez samą zmianę sposobu użytkowania energii możemy obniżyć rachunek za prąd o 10-15 proc - donosi Bussines Insider.