Zasłabł w lesie. Odebrał telefon od policji. Liczył się czas

We wtorek około godziny 15.20 do dyżurnego łowickiej policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. Senior wyjechał rano samochodem na grzyby do lasu na terenie gminy Łyszkowice. Rodzina od godz. 14 próbowała z nim się skontaktować, jednak jego telefon był poza zasięgiem.