Zlicytowali słynnego Fiata 126p Toma Hanksa. Kwota robi wrażenie

O zlicytowaniu samochodu poinformowała na Facebooku Monika Jaskólska, która była pomysłodawczynią akcji ofiarowania auta aktorowi. Pomysł narodził się jesienią 2016 r. Jaskólską naprowadził na niego Tom Hanks, publikując w internecie zdjęcie, na którym otwiera drzwi do sfatygowanego małego fiata. "I'm so excited about my new car!! (Jestem taki podekscytowany moim nowym autem)" - podpisał je.