Złoża złota tuż przy granicy z Polską. Będą dalsze poszukiwania

Ukraińcy chwalą się odkryciem złóż złota ocenianych na 2,4 tony i zapowiadają dalsze badania geologiczne. Odkrycia dokonano na terenie graniczącego z Polską Zakarpacia.

Informację o odkryciu nowych złóż złota podała Państwowa Służba Geologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Wywołało to spore poruszenie w ukraińskich mediach. Na razie trudno jednak mowa o bardzo skromnym złożu.

W komunikacie geologów mowa jest o zasobach w okolicach Rachowa sięgających 2,4 tony. To dla Ukraińców znak, że warto dalej badać ten teren, co ma przyciągnąć inwestorów i doprowadzić do eksploracji złóż.