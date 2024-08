Zmiany w "500 plus dla seniora". Więcej osób otrzyma dodatek

Jak złożyć wniosek?

Do wypłaty świadczenia potrzebny jest wniosek (formularz ESUN). Jeśli ktoś nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ważnego orzeczenia o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów (sprzed 1 września 1997 r.), to do wniosku musi również dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną, a także inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia.