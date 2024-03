Wyższy limit 500+ dla niesamodzielnych. Kto dostanie dodatek? [TABELA]

Oznacza to, że świadczenie 500 plus jest teraz dostępne dla osób, których emerytura mieści się w przedziale między 1919,33 zł a 2419,33 zł. Osoby otrzymujące emeryturę nie wyższą niż 1919,33 zł mają prawo do pełnej kwoty dodatku. W przypadku wyższych świadczeń (ale nie przekraczających 2419,33 zł) kwota 500 plus jest odpowiednio redukowana według zasady "złotówka za złotówkę".