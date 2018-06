ZUS już pracuje nad "emeryturami dla matek". Prezes ZUS zdradza koszty

Rząd obiecał “emeryturę” dla kobiet, które urodzą przynajmniej czworo dzieci. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zdradziła w programie "Money. To się liczy", że prace nad rozwiązaniem już trwają, a koszt jego wprowadzenia to kilkadziesiąt milionów złotych.

Prezes ZUS pytana o koszty zapewniła, że z punktu widzenia całości budżetu instytucji, którą kieruje, pomysł nie będzie bardzo kosztowny. - To kilkaset milionów złotych rocznie - mówiła i wyjaśniała, że słowa “emerytura” nie powinniśmy interpretować dosłownie. Rozwiązanie może bowiem różnić się od tego, co rozumiemy obecnie pod tym słowem. - Możemy sobie wyobrazić, że będzie to świadczenie związane z brakiem dochodów. W tej chwili mamy kilka wariantów i je analizujemy - tłumaczyła.