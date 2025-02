Wyjątkowy rok dla palaczy. Dłużej kupią papierosy po starej cenie

"Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego ( wyjątkiem jest rok 2025 )" - czytamy na rządowej stronie podatki.gov.pl.

W tym roku, wyjątkowo, znaki akcyzy z 2024 r. zachowują ważność do 30 kwietnia 2025 r . Tym samym, do tego czasu można kupować papierosy w niższych cenach.

Jak wynika z przepisów, podmioty zobowiązane do oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy będą mogły używać banderol z 2024 r. do końca lutego 2025 r. Dotyczy to również płynów do papierosów elektronicznych. Po 1 marca 2025 r. wszystkie wyroby muszą mieć znaki akcyzy z rokiem 2025.