Nowe opłaty od poniedziałku. Duża zmiana dla kierowców w Warszawie

Granice strefy płatnego parkowania zostaną przesunięte do linii ulic Woronicza, Domaniewskiej i Idzikowskiego . Od zachodu obszar sięgnie dotychczasowej granicy na ul. Żwirki i Wigury, a od wschodu granicą będzie ulica Czerniakowska. To oznacza dodanie ok. 7 tys. nowych miejsc postojowych .

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że od 3 lutego strefa będzie liczyć ok. 67 tys. miejsc postojowych. Od początku stycznia przyjmowane są wnioski o abonamenty od mieszkańców nowego obszaru. Szacuje się, że ok. 6,5 tys. osób jest uprawnionych do ich otrzymania. Do końca stycznia złożono już ok. 5,5 tys. wniosków.