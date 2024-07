23 tys. zł za tę książeczkę. Tyle było wypłat w ostatnich latach

Otrzymanie rekompensaty jest jednak uzależnione od regularnych wpłat na rachunek przedpłaty. W przypadku przerwy we wpłatach proces ten może zostać przerwany. Jeśli właściciel książeczki zmarł, jego spadkobiercy mogą ubiegać się o rekompensatę. Co więcej, nie istnieje termin końcowy, do kiedy można starać się o takie rekompensaty - są one bezterminowe.