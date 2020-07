25 tysięcy drzew na 25 lecie CEWE FOTOJOKER

Ochrona przyrody wymaga odwagi i konsekwencji w działaniu. Ponieważ to wspólne dobro i wartość dla wszystkich ludzi, to każdy powinien dołożyć swoją cegiełkę do zachowania jej dobrostanu. W tym roku CEWE FOTOJOKER obchodzi 25-lecie działalności w Polsce i z tej okazji firma postanowiła zasadzić 25 000 drzew. Przygotowała również niezwykłą niespodziankę dla swoich klientów.

(Materiały prasowe)