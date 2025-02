Firmy szukają tych pracowników na potęgę. Tu są wakaty

Przypomnijmy, że od 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do poziomu 4666 zł, a minimalna stawka godzinowa – do kwoty 30,20 zł. Oznacza to podwyżkę o 326 zł w stosunku do kwoty, która obowiązywała od 1 lipca 2024 r.