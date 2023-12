300 zł dla emerytów. Oto komu przysługuje dodatek

Komu przysługuje takie wsparcie? Jak czytamy na stronie ZUS — dodatek pielęgnacyjny przyznamy osobie, która: jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo. Ukończyła 75 lat. W przypadku niezdolności do pracy należy złożyć odpowiedni wniosek, a w przypadku osób spełniających wymóg wieku, zostanie on naliczony automatycznie.