4 tys. zł to za mało. Związkowcy domagają się waloryzacji zasiłku pogrzebowego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaapelowało do Bożeny Borys-Szopy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego. Obecnie wynosi on 4 tys. zł i rzadko kiedy pokrywa wszystkie niezbędne koszty związane z pogrzebem.

- Zwracamy się z wnioskiem do strony rządowej o urealnienie zasiłku pogrzebowego i powrót do wyznaczania jego wysokości na zasadach jakie obowiązywały do 1 marca 2011 r. – napisali związkowcy w petycji.