5 kluczowych trendów w branży fintech

Warto mieć świadomość, że Polska jest lokalnym liderem rozwiązań fintechowych, co wynika z faktu, że to właśnie w naszym kraju działa najwięcej fintechów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest ich przeszło 300, a niektóre z nich osiągnęły międzynarodowy sukces, a co za tym idzie są znane na całym świecie. Warto również podkreślić, że polska branża fintech dynamicznie się rozwija, czego dowodem jest fakt, że większość polskich Fintechów powstała w ostatnich 3-5 latach. Co je charakteryzuje? Przede wszystkim różnorodność zarówno w zakresie oferowanych usług, jak i modelu działania, ponieważ są to zarówno start-upy, jak i przedsiębiorstwa, które urosły do naprawdę dużych rozmiarów. W tym miejscu warto podkreślić, że firmy te oferują nie tylko usługi dla klientów indywidualnych, czy biznesowych, ale również technologie dostarczane bankom i innym instytucjom finansowym. Co więcej na rynku cały czas pojawiają się nowe trendy, które determinują rozwój branży.