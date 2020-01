500 +. Zmienił się okres rozliczeniowy

Rodzice, w tym roku zmienił się również okres rozliczeniowy dla świadczenia 500+. Trwa od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. Osoby, którym przyznano 500 plus w 2019 roku nie muszą więc składać wniosków aż do tego momentu. W poprzednich latach okres rozliczeniowy rozpoczynał się w lipcu.

Osoby nie pobierające 500 plus w 2019 roku muszą się liczyć z tym, że teraz będą czekały ich zmiany w terminach wypłat (123RF)

Osoby, które chcą zacząć pobierać świadczenie w 2020 roku mogą złożyć wniosek w każdym momencie. Składając wniosek o 500 plus możemy liczyć, że zostanie on rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia i wtedy otrzymamy pieniądze, które naliczane nam będą od momentu złożenia wniosku aż do 31 maja 2021 roku – informuje serwis "Superbiz".

Do tej pory okres rozliczeniowy rozpoczynał się 1 lipca.

W poprzednich latach program 500 plus przyznawany był na rok – od października do września kolejnego roku. Oznaczało to, że składając wniosek o świadczenie np. w 2018 roku, pieniądze otrzymywaliśmy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. By dalej otrzymywać 500 plus w październiku 2019 roku, musieliśmy złożyć kolejny wniosek w odpowiednim terminie. Terminy na składanie wniosków ruszały w lipcu (drogą elektroniczną) i sierpniu (drogą tradycyjną). Nawet gdy wtedy złożyliśmy wniosek o 500 plus, pieniądze wypłacane były dopiero w październiku.

