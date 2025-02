Rekordowy rok dla Polski. Tak zarobiliśmy 53,5 mld euro

W 2024 r. eksport towarów rolno-spożywczych Polski wzrósł o 2,7 proc. rdr do nienotowanego wcześniej poziomu 53,5 mld zł - podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Import w tej kategorii wzrósł do 6,6 proc. rdr do 35,6 mld zł.