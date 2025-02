Nowe świadczenie od państwa. 2610 zł miesięcznie od marca

Jak przypomina "Rynek Zdrowia", od 1 marca 2025 r. osoby uprawnione do renty socjalnej , które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają nowe świadczenie w wysokości 2610,72 zł miesięcznie .

Nowe świadczenie, znane jako dodatek dopełniający, zostało uruchomione od 2025 r. i ma być wypłacane jako dodatek do renty socjalnej. Początkowo, od 1 stycznia 2025 r., wynosiło ono 2520 zł miesięcznie. Waloryzacja, która następuje co roku 1 marca, podniosła tę kwotę do 2610,72 zł.