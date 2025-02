Oto co daje legitymacja. Nie każdy senior o tym wie

Właściciele tego dokumentu mają szansę na korzystanie z różnorodnych zniżek w aptekach, teatrach czy obiektach sportowych. Przysługuje im również prawo do tańszych biletów na transport miejski i PKP oraz do darmowych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia. Co więcej, posiadanie legitymacji zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu RTV.