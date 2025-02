Nie płacą, bo są nietykalni. 3,5 mln osób w Polsce komornika się nie boi

Od 1 stycznia minimalna płaca wynosi 4666 zł, co sprawia, że także kwota, której nie można egzekwować, ulega zwiększeniu. Zgodnie z Kodeksem pracy, podczas potrąceń z wynagrodzenia, kwota wolna jest równa minimalnej płacy po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na PPK.

W roku 2022 było to około 3260 zł, a obecnie 3510 zł. To oznacza, że pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia osoby zarabiającej minimalną pensję na rzecz komornika , a w przypadku innych osób - tylko nadwyżkę ponad 3510 zł, z wyjątkiem długów alimentacyjnych - jak podaje "Rzeczpospolita".

Dziennik wskazuje, że zarówno komornicy, wierzyciele, jak i samorządowcy od dawna proponują zmianę przepisów, aby umożliwić egzekucję choćby części minimalnego wynagrodzenia, co jest wynikowe z coraz bardziej narastającego problemu. W 2021 roku minimalną płacę otrzymywało 1,6 mln osób, ale teraz jest to już 3,5 mln, co stanowi 20% zatrudnionych - informuje "Rz".