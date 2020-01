Abonament 2020. Jakie stawki i kary za brak opłaty?

Dyskusje o opłacie audiowizualnej wracają regularnie, jak dotąd jednak nic nie wskazuje na to, by miała zastąpić abonament. Tym samym, osoby, które posiadają radioodbiorniki i telewizory muszą płacić abonament – chyba że zostały ustawowo zwolnione od tego obowiązku.

W tym roku za abonament zapłacimy tyle samo co w latach poprzednich. Przypomnijmy, obowiązujący cennik:

Osobami uprawnionymi do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.:

• osoby, które ukończyły 75 rok życia,

• osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

• kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

• osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.