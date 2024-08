Afera o opłatę za żłobki w Koszalinie. Radny: "Jestem oburzony"

"Plan finansowy Żłobka Miejskiego na 2024 r. to 17,9 mln zł. Po podwyższeniu opłaty stałej do kwoty 1750 zł i otrzymaniu zwrotu z ZUS 1500 w budżecie miasta pozostanie kwota około 900 tys. zł miesięcznie. Rocznie byłaby to kwota około 9,7 mln zł przy uwzględnieniu ulg dla rodziców".