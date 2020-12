Gdzie najtańsze zakupy? Lidl? Biedronka? Nic z tego. Najnowszy koszyk cenowy

Dlaczego polskim firmom tak trudno jest w koronakryzysie? Tadeusz Gołębiewski tłumaczy

A różnica między kanałem e-grocery, a stacjonarnymi zakupami? Ponieważ średnia cena za zakupy w sklepach wyniosła 219,26 zł, w listopadzie internetowy koszyk zakupowy był droższy aż o 20,03 proc. W październiku wartość ta wyniosła 16,92 proc., a to oznacza wzrost cen w sklepach internetowych.

Kolorem niebieskim oznaczono wzrost ceny internetowej względem tej w sklepie stacjonarnym, szarym zaś spadek. W ośmiu z badanych przypadków cena w sklepie internetowym była wyższa. Najczęściej zdarzyło się to w sieci E.Leclerc.

Okazuje się też, że niezależnie od formy zakupów, najbardziej zbliżone do siebie ceny znaleźć można w Tesco. Wyjątkiem jest tutaj nabiał. Klienci, którzy zdecydowali się na zakup mleka czy też innych produktów z tej kategorii, mogli zapłacić w internecie nawet o 35,5 proc.więcej.

Wniosek? E-grocery ma jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chce przyciągnąć do siebie szersze grono klientów. Różnica w cenach może zniechęcać. W dobie pandemii wielu Polaków chętnie skorzystałoby z możliwości zrobienia takich zakupów, bo zapewnia to jednak większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast koszta mogą niekiedy odstraszać.