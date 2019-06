Babcia walczy o wnuka. "Matka przypomniała sobie o nim przez 500+"

Babcia wychowuje 7-letniego wnuka, bo matka się nim nie interesowała. Teraz chce odzyskać pełnię praw rodzicielskich, jej bliscy twierdzą, że to przez rządowy program 500+.

O sprawie informuje "Interwencja" telewizji Polsat. Mimo że chłopcu jest dobrze z babcią, niebawem może wrócić do biologicznej matki - tak niedawno postanowił sąd. Pani Renata zapewnia, że córka zostawiła jej wnuka kompletnie się nim nie interesując, nie dbając o jego stan zdrowia, ani nie odwiedzając chłopca. Nie przyjeżdżała nawet na urodziny czy święta. Nie łożyła też na jego utrzymanie.

- Był taki okres, że dziecko powinno iść do przedszkola, ale ona się nie interesowała tym. Więc zadzwoniłam do asystentki rodziny i poinformowałam, że wnuk tu przebywa, co mam robić. I ruszyła lawina. Został poinformowany sąd, przyjechała pani kurator rodzinna na wywiad. Później przyszło z sądu z Legionowa, że wnuk zostaje pod moją opieką - mówi w rozmowie z "Interwencją" pani Renata.