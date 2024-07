Banki rozdają pieniądze. Można dostać nawet 600 zł

Credit Agricole – premia za założenie konta

Nieco inne podejście do premii za założenie konta ma Credit Agricole. Ten bank za założenie konta osobistego i aktywne korzystanie z niego wypłaci do 555 zł. Nie będzie to jednak premia pieniężna, a zwrot 5% transakcji (maksymalnie 27,75 zł miesięcznie przez 20 miesięcy).