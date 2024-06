To koniec darmowego BLIK-a. Od dziś rewolucja w jednym banku

Jak przypomniała, 22 lutego 2024 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wydłuża do 30 czerwca 2024 r. termin, do którego ich pobyt na terenie RP uznaje się za legalny. To właśnie ta regulacja "wpływa na okresy obowiązywania umów o rachunki dla obywateli Ukrainy".