Bez skierowania do okulisty i dermatologa. Rząd zastanawia się nad zmianą prawa

Do ministra zdrowia zgłoszono postulat o to, by usunięto wymóg skierowań do okulisty i dermatologa. Według rzecznika praw pacjenta to rozwiązanie nie działa w praktyce i wydłuża czas leczenia.

Od 2015 roku obowiązują skierowania do lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki i dermatologii. Ci, którzy wprowadzali to prawo tłumaczyli się, że większość pacjentów korzystających z porad okulistów i dermatologów wymaga tylko prostych konsultacji - przypomina „Gazeta Wyborcza”. Teoretycznie powinna im pomóc prosta wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). A jeśli problem wykraczałby poza jego kompetencje, to mógłby skierować do odpowiedniego specjalisty.

Ale zdaniem rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca próby leczenia przez lekarzy POZ czasami nie przynoszą efektów i zaostrzają chorobę. Uważa, że największymi pokrzywdzonymi obecnej sytuacji są pacjenci z łuszczycą, czy łuszczycowym zapaleniem stawów.

- Skutkuje to wydłużeniem czasy postawienia prawidłowej diagnozy i zastosowania odpowiedniego leczenia. Jest to niezmiernie istotna kwestia, biorąc pod uwagę liczne ciężkie schorzenia, z którymi współistnieje łuszczyca, np. (…) miażdżyca, czy nadciśnienie tętnicze - mówi rzecznik Chmielowiec dla „GW”.

Z drugiej strony eksperci zauważają, że co trzeci pacjent ląduje u specjalisty z lekkimi schorzeniami jak np. zapaleniem spojówek, ponieważ lekarze POZ nie przykładają dostatecznej uwagi do odpowiedniego zbadania pacjenta.

Ministerstwo zdrowia nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie tych postulatów.