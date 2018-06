Bezduszność przepisów. Poczta Polska ściga staruszkę za zaległy abonament z powodu braku pieczątki

Poczta Polska żąda od 80-letniej kobiety 670 zł zaległego abonamentu RTV, choć od dawna jest ustawowo zwolniona z tych opłat z powodu przekroczenia 75 lat. Wszystko przez bezduszne przepisy, których Poczta jest wykonawcą.

Mimo to Poczta Polska w zeszłym roku zażądała od niej zapłaty 670 zł zaległego abonamentu za lata 2013-2015. Państwowy operator pocztowy nie odpuszcza i nadal wysyła wezwania do zapłaty.

"Samo przekazanie informacji o posiadanych uprawnieniach, bez dopełnienia wymaganych formalności, nie jest jednoznaczne z faktem dokonania zgłoszenia placówce pocztowej" - pisze Poczta Polska w cytowanym przez gazetę piśmie do pani Wandy.

Jest o tyle zadziwiające, że już w 2015 roku zmieniły się przepisy i 75-letnich osób nie ciągnie się na pocztę, by składali oświadczenia o swoim wieku w zamian za druczek z pieczątką. Zwolnienie z abonamentu należy się im automatycznie z urzędu, jak podpowiada zdrowy rozsądek.

"Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Mamy świadomość problemu, jakim jest obecnie dla Klientki wniesienie opłaty i konieczności skierowania przez nią właściwych pism, jednak jesteśmy zobligowani do określonych działań na rzecz KRRiTV, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - pisze PP. "Nie możemy samowolnie ich interpretować" - podkreśla.

"Abonenci, którzy ukończyli 75 rok życia przed 9 października 2015 roku byli zobowiązani do zgłoszenia w placówce pocztowej nabytych uprawnień celem dopełnienia formalności i uzyskania zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat. Samoistne zaprzestanie wnoszenia opłat rtv powodowało powstanie zaległości abonamentowych. Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv. W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat rtv w kolejnych miesiącach" - wyjaśnia Poczta Polska.

"Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu można skierować do Biura KRRiT na adres: Departamentu Budżetu i Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres abonenta, indywidualny numer identyfikacyjny, okres oraz kwotę zadłużenia, uzasadnienie" - radzi państwowy operator pocztowy.

Poczta wyjaśnia też, że zgodnie z obowiązującą od 9 października 2015 roku ustawą o opłatach abonamentowych, osoby, które ukończyły 75 lat nie są zobowiązane do składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat.