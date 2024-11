Biedny jak polski emeryt. Seniorzy zostawiają w aptekach fortunę

"Fakt" zapytał seniorów, ile pieniędzy zostawiają w aptekach. Okazuje się, że co ósmy emeryt wydaje na leki od 50 zł do 150 zł miesięcznie, 31 proc. kupuje preparaty za 151-300 zł, a prawie 30 proc. płaci między 301 zł a 500 zł. Niemal co piąty ankietowany przyznał jednak, że nie udaje mu się zamknąć w żadnej z wymienionych wyżej widełek wydatków i miesięcznie wydaje na leki ponad 500 zł.