Bogaty w Polsce. Nie trzeba być milionerem. Może się łapiesz?

Kto może w Polsce nazwać siebie bogaczem? Portal businessinsider.com.pl przytacza ustalenia niemieckich naukowców, którzy zaproponowali sposób klasyfikacji dochodowej społeczeństwa. Zgodnie z ich podejściem osoby zarabiające od 80 do 150 proc. mediany uznawane są za klasę średnią. W jej obrębie wyróżnia się jeszcze dolny i górny segment – zarobki na poziomie 60–80 proc. mediany to niższa klasa średnia, natomiast 150–250 proc. mediany to wyższa klasa średnia.