Cała Polska czyta gazetki promocyjne. Autorzy bestsellerów mogą pomarzyć o takiej liczbie odbiorców

Polacy czytają… gazetki promocyjne. Nad każdym wydaniem tych z Biedronki, Lidla czy Kauflandu spędzamy średnio 6 minut. Co więcej, w całym 2018 r. z gazetką tylko tego pierwszego dyskontu Polacy spędzili łącznie 1260 lat! Jak się to ma do czytania prasy i książek?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Polacy masowo sięgają po gazetki promocyjne. (WP.PL)

Czytamy jak mało który naród. Jednak nie jest to prasa codzienna czy książki. Gdyby zsumować czas, jaki w ubiegłym roku Polacy spędzili nad gazetkami sieci handlowych, byłoby to... 3750 lat - wynika z raportu Moja Gazetka i Listonic. Daje to średnio ok. godziny rocznie na każdego Polaka (licząc od 15. roku życia w górę).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że najbardziej popularnymi gazetkami promocyjnymi w Polsce są – w kolejności – te z: Biedronki, Lidla i Kauflandu. Spędzamy średnio 6 minut z każdą jedną gazetką wydawaną przez te dyskonty.

Zobacz też: Najczęściej ściągane książki

Przed gazetką pierwszej na podium sieci handlowej Polacy spędzili w 2018 r. łącznie 1260 lat, drugi w zestawieniu dyskont uzyskał czas 640 lat, a trzeci – 200 lat.

Raport Moja Gazetka i Listonic Podziel się

Coraz bardziej popularną formą przeglądania gazetek promocyjnych są smartfony. Jednak wciąż ogólny nakład tych drukowanych sięga blisko 6 mld egzemplarzy rocznie, licząc gazetki wszystkich sieci handlowych.

Dla porównania, w 2018 r. wydrukowano łącznie ok. 151,5 mln egzemplarzy wszystkich polskich dzienników. Przy czym sprzedaż kioskowa z roku na rok mocno spada, a nieznacznie rośnie sprzedaż wydań internetowych.

- Gazetki reklamowe nie są konkurentem książek. Ich popularność wynika z tego, że są darmowe i obecne w tych miejscach, do których – w przeciwieństwie do księgarń – większość z nas zagląda przy okazji codziennych zakupów – mówi w rozmowie z money.pl Izabela Koryś z Biblioteki Narodowej.

Ciekawostką jest również rynek miesięczników w Polsce. Najbardziej popularnym jest ten, wydawany przez sieć Rossmann, czyli "Skarb". Gazeta jest dostępna za darmo przy kasach drogerii. Każde wydanie miesięcznika czyta średnio 1,48 mln Polaków - wynika z danych Polskich Badań Czytelnictwa (PBC). Drugi w zestawieniu ‘’Twój Styl” ma średnio 1,2 mln czytelników, a trzeci "Komputer Świat" – 876 tys.

Gazetki lepsze niż bestsellery

W dobie, gdy kilkanaście tysięcy sprzedanych egzemplarzy danej książki stanowi o tym, że staje się ona bestsellerem – gazetki promocyjne biją je na głowę. Moja Gazetka swój raport zrobiła na podstawie próby 300 tys. osób (faktycznych odbiorców jest znacznie więcej). Taka liczba dla jakiegokolwiek polskiego autora pozostaje jedynie w sferze marzeń. Absolutni rekordziści mogą się szczycić sprzedażą przekraczającą 100 tys. egzemplarzy i stanowią skrajny wyjątek.

Do tego - jak pokazuje raport Biblioteki Narodowej - od dekady poziom czytelnictwa w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie. 38 proc. Polaków (powyżej 15 r.ż.) twierdzi, że czyta minimum jedną książkę rocznie. To oznacza, że aż 62 proc. nie czyta choćby jednej książki w roku.

Jak mówi nam Izabela Koryś z Biblioteki Narodowej, po zakończeniu nauki część osób przestaje czytać książki, kojarząc je tylko ze szkolnym obowiązkiem, od którego w końcu się uwolnili.

- Wśród dorosłych, poza tymi, którzy książki czytają jako element wykonywanej pracy, czytają je ci, którzy rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania lub nauczyli się czerpać z lektury przyjemność. A nie jest to bynajmniej kompetencja powszechna - podsumowuje Izabela Koryś.

Nie oznacza to, że tym samym wzrasta analfabetyzm. Aż 88 proc. kupujących przegląda gazetki promocyjne przed zakupami, a 65 proc. robi to niemal codziennie.

Raport Moja Gazetka i Listonic Podziel się

Większość wskazuje, że gazetki przegląda w wolnej chwili i w domu. W drodze na zakupy reklamówki przegląda 7,3 proc. kupujących, a na parkingu przed sklepem – 3,1 proc.

100 tys. zł za Nike, tyle samo od Biedronki

Nagroda literacka "Nike" to najbardziej prestiżowa nagroda dla pisarzy. Jest przyznawana od 1997 roku. Na celu ma promocję polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Główna nagroda to 100 tys. zł, jej fundatorami są "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory.

Taką samą nagrodę proponuje Biedronka. Od 2015 roku sieć przyznaje nagrody literackie "Piórko". Nagradzani są autorzy najlepszej książki dla dzieci oraz autorzy ilustracji do niej. Otrzymują po 100 tys. zł każdy.

Jeronimo Martins Polska chce w ten sposób popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Książki mają trafiać do dzieci w wieku 4-10 lat. Konkurs kierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Publikacja ich autorstwa trafia do sprzedaży w Biedronkach. Drukowana jest w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

Co czytają Polacy?

Wszyscy wyżej wymienieni i żyjący autorzy mogą jednak tylko pozazdrościć nakładów, jakie mają gazetki Biedronki, Lidla czy Kauflandu.